شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تستعد لتحرير مدينة يمنية استراتيجية وصولا الى ذمار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، الخميس، أن القوات المشتركة تستعد لتحرير مدينة يمنية استراتيجية، من مليشيا الحوثي، وصولا الى محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن القوات المشتركة حشدت قوة عسكرية ضخمة استعدادا لخوض معركة فاصلة لتحرير مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، وصولا الى مديرية عنس التابعة لمحافظة ذمار.

وأشارت المصادر الى أن تلك القوات ستلتحم بالمواطنين الذين زجت المليشيا بالعشرات منهم في السجون خلال انتفاضة شعبية خلال الايام الماضية، على خلفية منع المليشيا لتداول الطبعة النقدية من العملة الجديدة.

وكانت القوات المشتركة، اقتربت من أطراف مديرية دَمت خلال الايام الماضية، وحققت تقدمات ميدانية واسعة في مريس، شمالي محافظة الضالع، في مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المشتركة.

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