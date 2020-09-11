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يزيد بن سلمان - شبوة - نجاة ثلاثة صحفيين يمنيين من حادث مروري مروع كاد أن يودي بحياتهم نجا ثلاثة صحفيين يمنيين بأعجوبة من حادث مروري مروع كاد أن يودي بحياتهم اليوم الخميس في طريق مأرب عتق.

وقالت مصادر إعلامية أن الصحفيين بسام غبر وحمدي رسام وياسين الزكري نجو بأعجوبة من حادث مروري كاد أن يودي بحياتهم في طريق مأرب عتق.

وأشارت المصادر إلى أن الصحفيين تعرضو لبعض الرضوض في الحادث أثناء عودتهم من حضرموت في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وأظهرت صورة تحطم كامل للسيارة التي كانو يستقلونها.

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