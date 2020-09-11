شكرا لبحثكم عن خبر السفير البريطاني يثير غضب مليشيات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثار السفير البريطاني في اليمن مايكل ارون، غضب الحوثيين عقب كشفه عن إيقاف هجوم المليشيا المدعومة من ايران على مارب.

وقال ارون على تويتر: اتفقت مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على أهمية:

- تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن

- إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، الذي أدى إلى فقدان الأرواح غير مبررة

- دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك.

وعلق رئيس وفد المليشيات الحوثية للمباحثات محمد عبد السلام أن ردا على تصريحات السفير البريطاني بان" من يلتقيهم باتوا لا يمثلون حتى أنفسهم".

ودعا عبدالسلام السفير البريطاني الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية حسب وصفه .