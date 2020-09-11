شكرا لبحثكم عن خبر وفاة اليمني بائع الـ”آيس كريم” بعد أيام من إحراق نفسه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي، بمدينة إب، اليوم الخميس، بوفاة بائع الـ"آيس كريم" الشاب حميد الحبيشي، بعد أيام من محاولته الانتحار حرقًا، احتجاجا على عدم منحه حصته من " الغاز المنزلي ".

وكان الحبيشي قد أضرم النار بجسده مطلع سبتمبر الجاري احتجاجا على سياسة عاقل حارته بخصوص توزيع أسطوانات الغاز المنزلي.

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و سبق وأن أشتكى الحبيشي للجهات المختصة في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بعدم منحه حصته من الغاز المنزلي، لكن لم يسمع له أحد أو ينصفه.

وحسب المصدر، فأنه تم إسعافه إلى مستشفى حكومي، ثم تم تحويلة إلى مستشفى جبلة، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى خاص، وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى فإن حروقه كانت من الدرجة الثانية، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى جبلة.

ويعمل الحبيشي بعد نزوحه من محافظة تعز، في بيع " الآيس كريم " على متن دراجة هوائية، ويعول أربعة أطفال ويقطن في غرفتين في حي " بني مفضل " بالمدينة القديمة، وظروفه المادية صعبة.