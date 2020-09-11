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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أكثر من 40 حوثيًا بنيران القوات الحكومية في جبهة ماهلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020
مأرب، البيضاء - الخليج 365
لقي 40 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري إن أفراد القوات الحكومية والمقاومة نفّذوا كميناً محكماً لمجاميع تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة ماهلية، وأسفر الكمين عن مصرع ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.
وأضاف المصدر أن الأبطال تمكنوا من السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها المجاميع الحوثية، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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