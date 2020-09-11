- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر شاهد تهنئة ساخرة لعريس في صنعاء توضح فارق صرف الريال في صنعاء وعدن "صورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تهنئة لعريس ملصقة على خلفية سيارة.
وفي الصورة الساخرة كتب تهنئتين للعريس ، الأول كتب فيها "1000 مبروك قديم"
والثانية "1300مبروك قعيطي " ، في إشارة لفارق سعر صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن.
فقد أصبحت القيمة السوقية للألف ذو الطبعة القديمة مايقابل 1300 من الطبعة الجديدة والتي طبعت في عهد محافظ البنك المركزي بعد منصر القعيطي.
وتسبب فارق الصرف بين صنعاء وعدن بزيادة رسوم الحوالات من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تهنئة ساخرة لعريس في صنعاء توضح فارق صرف الريال في صنعاء وعدن "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.