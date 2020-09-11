شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة مقتل شقيق وزير الخارجية وهو يقاتل في صفوف الحوثيين ...تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني صحة الأنباء المتداولة التي تتحدث عن مقتل شقيق وزير الخارجية محمد الحضرمي وهو يقاتل في صفوف ميليشيا الحوثيين.

وقال الإرياني بحسب “إرم نيوز“، إن ”وزير الخارجية من أسرة وطنية ووالده المرحوم مناضل كبير، وأنباء مقتله وهو يقاتل في صفوف الحوثيين غير صحيحة“.

وأوضح الوزير أن ”اسم وزير الخارجية الكامل محمد عبدالله محمد الحضرمي، أما القتيل الحوثي فاسمه مجاهد عبدالله علي زيد الحضرمي، فالاسمان يختلفان تماما“.

وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية صورة لأحد قتلى الحوثيين يدعى عبدالله علي زيد الحضرمي، لقي حتفه في 2019، وزعموا انه شقيق وزير الخارجية محمد الحضرمي.