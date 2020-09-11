شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تمد قوات الجيش الوطني بـ ”الطعام” و ”القات” شرقي الحزم (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي أرسلت الأربعاء، عربة "طقم" المدد لرفد عناصرها بما يحتاجونه من الطعام و "القات"، في جبهات شرقي الحزم بمحافظة الجوف، فوصل المدد إلى أيدي ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأضافت، أن طقم المدد التابع لمليشيا الحوثي وصل إلى إحدى الموقع شرقي الحزم ولم يكن يعلم بأن قوات الجيش الوطني قد حررت الموقع وأسرت عناصر المليشيات، وسلّم أفراد الطقم الحوثي أنفسهم للجيش الوطني بما يحملونه من طعام وقات.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مواقع جديدة من قبضة مليشيات الحوثي شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي عبر تويتر، إن عملية عسكرية لأبطال الجيش الوطني ورجال القبائل بإسناد من طيران التحالف العربي أسفرت عن تحرير عدة مواقع شرق مركز المحافظة.

وأوضح أن المواقع المحررة، "أهمها جبل عرفان الاستراتيجي ومواقع أخرى بجبهة النضود والتقدم مستمر ولله الحمد".

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وأكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش تمكنت أيضا من تحرير موقع الشهلاء الإستراتيجي وتقدمت إلى دحيضة على تخوم مدينة الحزم.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش تمكنت من أسر العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، واستولت على 8 أطقم وأسلحة مختلفة.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على مناطق واسعة شرقي الحزم، خلال معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة.