شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي توجه نداء عاجل للأمم المتحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء الأربعاء، نداء عاجل للأمم المتحدة، لتدخل وإنقاق المنشآت الصحية من التوقف في مناطق سيطرتها نتيجة نقص الوقود.

ودعا يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة بصنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات، الأمم المتحدة إلى الضغط على التحالف والحكومة الشرعية لسماح بوصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال الحاضري في تصريح له على قناة "المسيرة" الحوثية، إن الأيام القادمة ستتوقف الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف: أن "القطاع الصحي سيتعرض للشلل في الأيام القادمة إذا استمر منع وصول المشتقات النفطية".

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وفي وقت سابق، أعلنت المليشيات الحوثية توقف مطار صنعاء الدولي عن استقبال رحلات المنظمات الأممية والدولية، بسبب نفاد الوقود.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، من أزمة حادة في الوقود منذ أشهر، وتتهم المليشيات كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت المليشيات الحوثية مبادرة للحكومة الشرعية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.