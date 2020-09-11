شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد من السعودية بشأن وقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، بيانا جديدا بشأن إنهاء الصراع القائم في اليمن.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، خلال اجتماع الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية، أن المملكة تدعم الحل السياسي في اليمن لإنهاء الصراع.

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وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "إن المملكة تدعم لحل السياسي في اليمن القائم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216".

وأضاف الوزير بن فرحان "ان السعودية تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه".

وناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.