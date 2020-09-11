شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الجيش يصدر بيان هام وهذا ماورد بشأن صحة الأمير وحالة إستنفار غير مسبوق والديوان الملكي يصدر إعلان عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الكويت وأميرها صباح الأحمد الصباح أكبر عون للشعب اليمني منذ عقود وقدمت الكويت لليمن الكثير من المدارس والطرقات والمستشفيات وغيرها من متطلبات العيش وتخفيف معاناة المواطن كان ذلك الدعم أخوي دون اي مقابل سياسي او مقايضات مدمرة وهو ماجعل الكويت وقيادتها محل حب واحترام لكل يمني .



وقال الديوان الأميري في الكويت إنه ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن الحالة الصحية له مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر..

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وأهاب الديوان الأميري في الكويت بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية، وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة.

كما نفى الجيش الكويتي صحة ما قال إنه "يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة"، مؤكداً جاهزيته لحفظ الأمن في البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في تغريدة عبر "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد أن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقاً لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".

وأهاب الجيش الكويتي "بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، أن أمير البلاد، غادر فجر الـ22 من يوليو/ تموز إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج".

وذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.



ويبلغ عمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 91 عاما، ويحكم الكويت منذ عام 2006.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، أن أمير البلاد، غادر فجر الـ22 من يوليو/ تموز إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج".

وذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.



ويبلغ عمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 91 عاما، ويحكم الكويت منذ عام 2006.