شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : جريمة وحشية تهز اليمن بعد توثيقها بالفيديو.. عذبوه 6 ساعات وقطعوا أوردته وهذا ما حدث! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جريمة مقتل شاب يمني بعد ضربه وتعذيبه لمدة 6 ساعات في صنعاء.

ويظهر الشاب اليمني الضحية عبدالله الأغبري (19 عاماً) بالفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهو يجلس في غرفة مُغلقة، ويدخل عليه ثلاثة أشخاص يبدأون بضربه بأيديهم بوحشية، ثم يضربوه بالحبال والعصي وأسلاك الكهرباء إلى أن فقد وعيه.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، أقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرا المراقبة الداخلية للمحل كشفت الحقيقة.

وذكر الناشطون أن قاتل عبدالله الأغبري هو مالك متجر كان يعمل به، وقام بتعذيب الضحية بتهمة سرقة هواتف جوال من المحل الذي يعمل فيه، بينما ذكر آخرون أن سبب الجريمة هو ابتزاز الأغبري لفتيات كن يترددن على المحل لإصلاح هواتفهن.

وأثارت الجريمة غضباً عارماً في اليمن، ودشن الناشطون هاشتاج #كلنا_عبدالله_الاغبري، و #انصفوا_الاغبري للمُطالبة بالقصاص العاجل، مستنكرين مماطلة الداخلية في الجريمة.

وتشهد العاصمة صنعاء انفلات أمني وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.