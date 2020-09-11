شكرا لمتابعة خبر عن أخر المستجدات في مأرب والجوف .. الجيش الوطني يستكمل السيطرة والحوثيون يفتحون جبهة جديدة وقائد بارز يقود معارك استعادة الصدارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرت المعارك الدائرة بين القوات الحكومية، مسنودة برجال القبائل، وبين جماعة الحوثي ، امس الخميس، شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة بين الطرفين شهدتها صحراء النضود، عقب عملية تمشيط واسعة نفذتها القوات الحكومية والقبائل المساندة لها، تمكنت خلالها من القضاء على بقايا جيوب جماعة الحوثي.

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وعلى صعيد متصل، واصلت القوات الحكومية والقبائل، امس الخميس، التقدم باتجاه منطقة بئر المرازيق، التابعة لمديرية خب الشعف.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية والقبائل تكون بهذه التقدمات استكملت السيطرة على المناطق الشرقية من مديرية خب الشعف، التي تمتد حتى مديرية الحزم، عاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لجماعة الحوثي، في منطقة بئر المرازيق، أسفرت عن تدمير 3 أطقم حوثية.

وفي مأرب تتسارع المواجهات الميدانية، الخميس، بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، وجماعة الحوثي.

وقال مصدر محلي، إن اشتباكات دارت وسط مدينة الجوبة، بعد تسلل عدداً من عناصرجماعة الحوثي، بمساندة مسلحين قبليين من أهالي المدينة.

وأوضح المصدر، أن الوضع تفجر وسط مدينة، في ظل تمكن عدداً من مسلحي جماعة الحوثي، التمركز في سوق الجوبة، وقرب مستشفى المدينة.

وفي السياق أفادت الصحيفة، مصادر ميدانية، باستمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، اليوم الخميس، جنوبي محافظة مأرب.

وقالت المصادر، إن معارك ضارية بين الطرفين شهدتها مناطق بلاد آل حمم، والرقع، والصدارة، بمديرية ماهلية، بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف ضربات جوية استهدفت مواقع جماعة الحوثي ، مخلفة في صفوفهم قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر، القوات الحكومية نفذت كمينا مسلحا لمجاميع من عناصر جماعة الحوثي في أحد المواقع بالمديرية ذاتها، وتمكنوا من السيطرة عليه، بعد مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من جماعة الحوثي.

وأشار أحد المصادر، إلى أن القوات الحكومية، في طريقها لاستعادة منطقة الصدارة بشكل كامل، بقيادة اللواء مفرح بحيبح، قائد محور بيحان، بمساندة مسلحين قبليين، مشيراً إلى أنه وحتى مساء امس الخميس لا وجود لتأكيدات عن استعادة السيطرة على المنطقة وتأمينها بشكل كامل، منوهاً إلى أن أغلب مقاتلي الحوثيين في المنطقة أغلبهم من متحوثي قبيلة مراد.

وفي غربي مأرب، قال مصدر آخر، إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في جبهتي المخدرة، وهيلان، بمديرية صرواح، تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين.

وأفادت المصادر الميدانية، أن مديريتي رحبة، والعبدية، تشهد مواجهات عنيفة، وأن مقاتلات التحالف دمرت 4 أطقم تابعة لجماعة الحوثي ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيون في مفرق الجوف، تكبدت خلالها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، طبقاً للمصادر.