شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يعلن عن تدمير صواريخ باليستية وطائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، (الخميس)، صواريخ باليستية وطائرات «مسيرّة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة «تمكنت صباح امس الخميس من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار «المفخخة» أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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وأضاف أن الحوثيين يتعمدون التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، مشيراً إلى كفاءة قوات التحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق الحوثيون وتدميرها والتصدي لها.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.