شكرا لمتابعة خبر عن صحفي وسياسي يمني شهير .. يكشف فضيحة رئاسية أبطالها أبناء وأقارب الرئيس والعيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي وسياسي يمني تفاصيل جديد حول فضيحة الصفقة المشبوهة لشراء شركة واي للاتصالات.

وأكد الصحفي جلال الشرعبي أن لوبي فساد من أقرباء الرئيس ونائب مدير مكتب الرئاسة ـ التاجر أحمد العيسي ـ يقف وراء وزير الاتصالات في حكومة الشرعية باشريف.

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وقال الشرعبي في تغريدة على صحفته تويتر مساء اليوم ـ رصدها محرر “يمن الغد”ـ :” يقف خلف وزير الاتصالات باشريف لوبي فساد من اقرباء الرئيس ونائب مدير مكتبه”.

وأضاف “فضيحة صفقة شركة واي وبرق نت ابرز الانجازات لفاسدين احالوا مكتب الرئاسة لشركة خاصة”.

وتسائل قائلا “من يتحمل مسؤلية من قُتلوا في مواجهات مع الحوثي بسبب الاتصالات والآلاف جندهم الحوثي بعائدات الاتصالات؟..

ونشر الصحفي جلال الشرعبي تغريدة أخرى قال فيها ” واحد وثلاثين مليار وخمسمائة مليون ريال تم صرفها من البنك المركزي (45 مليون دولار) لشراء شركة واي للاتصالات ونقلها الى عدن بتدخل من نجل الرئيس جلال عبدربه منصور وأحمد العيسي عبر وائل ابن شقيق الرئيس هادي الذي قام بالشراء”..