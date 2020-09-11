شكرا لمتابعة خبر عن كم جهد مارب .. صحفي يمني يكشف عن خذلان الشرعية والتحالف لمارب ويحذر من سيطرة الحوثي على مناطق خارج حدود اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والكاتب نبيل سبيع عن خذلان الشرعية والتحالف لمارب التي تخوض مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي.

ووصف نبيل سبيع خذلان مارب بالقول: والشرعية والتحالف يخذلونها بكل ما أوتوا من قوة وخسة وغدر!.

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وقال سبيع في منشور على صفحته في الفيسبوك: مأرب تقاتل اليوم وحيدة، ولم يعد لديها من دعم ولا دافع للصمود أكثر في وجه الحوثي سوى الكرامة والأنفة المعروفة عن مأرب منذ قديم الزمان.

وأضاف: لكن، كم جهد مأرب، أي أنها لن تستطيع ان تقاوم الحوثي وحيدة.

وتابع: الحوثيون يطبقون الخناق عليها!، والشرعية والتحالف يخذلونها بكل ما أوتوا من قوة وخسة وغدر!.

وتابع قائلاً: ألا يدركون أن سقوط مأرب يعني سيطرة الحوثي وإيران على اليمن الشمالي كله، ولن يتوقفوا على حدود الجنوب.

واختتم منشوره بالقول:قلوبنا معك يا مأرب يا قلعتنا العظيمة والوحيدة في مواجهة الحوثيون الإمامية وسيناريوهات الخيانة والغدر!.

ويأتي منشور سبيع عقب التقدم الكبير لجماعة الحوثي باتجاه مدينة مارب واطباقها حصارا خانق عليها من مختلف الجهات و على بعد مسافات قريبة من سقوطها.