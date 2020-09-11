شكرا لمتابعة خبر عن شيخ قبلي في مراد يفتح النار على سلطات مارب ويكشف عن قيام القيادات السياسية والعسكرية في المدينة بترحيل عوائلهم إلى خارج المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم مصدر قبلي في مراد سلطات مارب بخيانة القبائل وهدد باتخاذ القبائل خطوات مفاجئة للشرعية والتحالف.

واتهم شيخ قبلي بارز في مراد طلب التحفظ على اسمه قيادات السلطة العسكرية والامنية والسياسية في مارب بترحيل اسرهم وعوائلهم الى خارج محافظة مارب ، استعدادا للهروب استباقا لوصول قوات الحوثي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ووصفهم بالجبن والضعف والانهزام كونهم تعودوا الهروب والتضحية بالاخرين من ابناء المنطقة.

وخاطب القيادات العسكرية: كونوا رجالا في مواجهة العدو واثبتوا ، وان لم تفعلوا فان القبائل واصحاب الارض سيتدبرون امرهم ويتجهون للاتفاق مع الحوثي كما حدث في اكثر من منطقة حين شعروا بالخذلان منكم .. وحين يحدث هذا فلوموا الجبناء والهاربين من القيادات ولا تلوموا القبائل .