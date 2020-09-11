شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. الشاعر المرادي المجنون الذي تنبأ قبل خمسة أعوام بدخول الحوثيين الى مدينة مارب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد موقع ’’سمابرس‘‘ مقطع فيديو تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من قصيدة للشاعر الماربي الذي يتهم بالجنون ’’عامر التام المرادي‘‘، القاها قبل خمسة أعوام، وتحديدا في العام 2015. وتضمنت القصيدة تنبؤات الشاعر بأحداث كثيرة تشهدها محافظة مارب حاليا ابرزها:

دخول قوات الحوثي الى قبيلة مراد.

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وصول المعارك لمنطقة الصدارة بمديرية رحبة، ووصفها وصف دقيق وأشار إلى إطلاق شعار الصرخة التابع للحوثيين من داخل منطقة الصدارة، واعتبرها بداية المعركة لدخول الحوثيين مدينة مارب.

كما تضمن الفيديو تنبؤات بأحداث كثيرة ومثيرة تتناولها وسائل الإعلام حاليا رغم أن القصيدة منذ أكثر من خمسة أعوام.