شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنان محمد رمضان يفاجئ الجميع من داخل طائرته الخاصة .. لن تصدقو الثراء والنعيم الذي يعيش فيه .. والمفاجأة من هي الفتاة الجميلة التي ظهرت بجوارة في الطائرة واين وضعت يدها لاثارته ..شاهدو الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - واصل الفنان المصري محمد رمضان استعراض ثرائه من خلال حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ونشر في هذا السياق فيديو ظهر فيه أثناء توجهه إلى طائرته الخاصة برفقة مساعديه وفريق عمله.

وعلى أنغام إحدى أغنياته بدا في المقطع وهو يلتقط الصور برفقة هؤلاء على سلم الطائرة قبل أن يدخلوا جميعاً إليها.

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• الفنان محمد رمضان يفاجئ الجميع من داخل طائرته الخاصة .. لن تصدقو الثراء والنعيم الذي يعيش فيه .. والمفاجأة من هي الفتاة الجميلة التي ظهرت بجوارة في الطائرة واين وضعت يدها لاثارته ..شاهدو الفيديو

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وحرص في الداخل على عرض أقسامها ومنها مكان الجلوس المخصص للركاب وغرفة الطعام إلى حيث توجه وجلس بطريقة عبر فيها عن ثقته الكبيرة بنفسه.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعيه حيث حقق المقطع في ساعات قليلة أكثر من مليون و198 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنان أثار الاهتمام في وقت سابق أثناء الترويج لأغنية “يا حبيبي” التي يتعاون فيها مع النجم العالمي ميتر جيمس. ولهذه الغاية نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشرب الماء بعد وضع قشور من الذهب في داخله وعلّق بالقول: “هاي حبيبي بيشرب مياه بقشرة الذهب”، الأمر الذي عرّضه للكثير من الانتقادات القاسية. ورأى بعض المتابعين أنه يحب استعراض جوانب الثراء والترف في حياته في وقت يمرّ فيه الكثيرون في الوطن العربي بأزمات اقتصادية صعبة.