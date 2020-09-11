شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعوديون يصحون اليوم على تغير مفاجئ في أسعار البنزين .. شاهد كم هو السعر الجديد الذي أعلنت عنه شركة أرامكو اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد أن أعلنت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية عن أنها سوف تقوم بعمل مراجعة دورية على التعديلات الجديدة في أسعار المواد البترولية بصورة شهرية، بدلًا من ان يتم عمل المراجعة بالتعديلات الجديدة كل ربع سنة، فإنها أعلنت أنه سيتم اليوم الخميس الموافق العاشر من سبتمبر في المساء الاعلان عن الاسعار الجديدة للبنزين، علما بأنه سوف يتم البدء في تطبيق التعديلات الجديدة في أسعار البترول بدابةً من غد الجمعة الموافق الحادي عشر من سبتمبر، على أن يتم عمل تعديل آخر في شهر أكتوبر ايضا وطوال السنة، ومع كل شهر، اليكم المزيد من تفاصيل تحديث تعديلات سعر البنزين في السعودية اليوم شهر سبتمبر 2020.

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• السعوديون يصحون اليوم على تغير مفاجئ في أسعار البنزين .. شاهد كم هو السعر الجديد الذي أعلنت عنه شركة أرامكو اليوم الجمعة

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سوف يتم إجراء تعديلات جديدة في أسعار النفط والمواد البترولية من خلال شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، وقد كانت أسعار النفط والمواد البترولية التي تم الإعلان عنها آخر مرة في شهر أغسطس الماضي وكانت تشكل الآتي:

تفاصيل سعر البنزين في السعودية اليوم

يشكل سعر لتر بنزين واحد وتسعين نحو ما يعادل 1.43 ريال سعودي.

يشكل سعر لتر الكيروسين نحو ما يعادل 0.70 ريال سعودي.

يشكل سعر لتر بنزين خمس وتسعون نحو ما يعادل 1.60 ريال سعودي.

يشكل سعر لتر غاز البترول المسال نحو ما يعادل 0.75 ريال سعودي.

يشكل سعر لتر الديزل محو ما يعادل 0.52 ريال سعودي.

وينتظر عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية التعديلات الجديدة في أسعار البنزين التي سيتم إعلانها اليوم لشهر سبتمبر.