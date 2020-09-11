شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ..السعودية : وكالة "واس" تنشر الأن إعلان جديد لجميع الشعب السعودي بشأن " منصة مدرستي " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدّم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على دعمهما اللامحدود لقطاع التعليم، وحرصهما على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال جائحة كورونا.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعوديون يصحون اليوم على تغير مفاجئ في أسعار البنزين .. شاهد كم هو السعر الجديد الذي أعلنت عنه شركة أرامكو اليوم الجمعة

• عاجل ..السعودية : وكالة "واس" تنشر الأن إعلان جديد لجميع الشعب السعودي بشأن " منصة مدرستي "

• فتاة عراقية فاتنة الجمال تشارك في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. ظهرت كأنها حورية من الجنة والفنان عاصي الحلاني لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو"

• الفنان محمد رمضان يفاجئ الجميع من داخل طائرته الخاصة .. لن تصدقو الثراء والنعيم الذي يعيش فيه .. والمفاجأة من هي الفتاة الجميلة التي ظهرت بجوارة في الطائرة واين وضعت يدها لاثارته ..شاهدو الفيديو

• فضيحة غير متوقعة في مسلسل " أرطغرل " لم ينتبه لها أحد من المشاهدين ..شاهد الفيديو

• تسريب فيديو صادم لنجم طيور الجنة "الوليد مقدام" وهو مع خطيبته .. لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد

• هل تذكرون نجمة مسلسل "نور ومهند" .. شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها اليوم ..ظهرت بصور عارية وكشفت عن مناطقها الحساسة

Advertisements

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• عاجل : المخابرات الاسرائيلية تعلن قبل قليل وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتكشف عن مفاجأت طارئة

• موظف أجنبي يتجاوز الخطوط الحمراء مع موظفة سعودية .. مافعله داخل مقر الشركة كشفته كاميرات المراقبة واثار غضب الشارع السعودي ..شاهد

• لن تصدقو كيف أصبح شكل الفنان تامر حسني بعد عمليات التجميل .. تغير شكله وظهر بين أحضان الفنانة حلا شيحة بصور صادمة وفاضحة ..شاهد

• متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور).

• مشهورة سعودية مع صديقتها في وضعيات مخلة برفقة شباب بأحد الاستراحات .. ملابس مثيرة للغرائز وفضيحة لم يتوقعها السعوديون ..والمفاجأة من هي الفتاة ..شاهد الفيديو

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وقال الدكتور آل الشيخ خلال لقائه اليوم بعدد من المسؤولين في وسائل الإعلام وكُتّاب الرأي في المدرسة الافتراضية للبث الفضائي لقنوات عين : إن وزارة التعليم تدرك -منذ وقت مبكر- أن العام الدراسي الحالي يُعد عاماً استثنائياً بسبب جائحة كورونا، لذا سعت إلى التعامل مع كل الخيارات الممكنة، وأعدت الخطط والنماذج التشغيلية، وانتهى الأمر إنفاذاً للتوجيهات الكريمة باعتماد الدراسة عن بُعد حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وفي ضوء إمكانات الوزارة المادية والبشرية والبنية التحتية المتوفرة لديها.

وأشار معاليه إلى أن العالم اليوم - وليس المملكة وحدها- يواجه تحديات كبيرة في التعليم عن بُعد، كاشفاً أنه خلال الاجتماع الأخير مع وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين كان التحدي واضحاً في خطاب الوزراء تجاه التعليم عن بُعد؛ مدعوماً بتقارير المنظمات الدولية حول تلك التحديات.

وأضاف أنه لا يوجد في العالم نموذج للتعليم عن بُعد في مدارس التعليم العام متفق عليه؛ فكل دولة تمارس نموذجها الخاص سواء عن بُعد أو حضورياً أو مزيجاً بينهما، موضحاً أن دولاً كثيرة في هذا العالم واجهت قراراتها تحديات كبيرة لاستمرار

رحلتها التعليمية عن بُعد، واضطر بعضها إلى تغيير أو تأجيل أو إيقاف الدراسة، وخصوصاً بعد اكتشاف حالات إصابة بين الطلاب، لافتا الانتباه إلى أننا في المملكة نعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، واستطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة، مبينا أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال منصة مدرستي كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.

ولفت الدكتور حمد آل الشيخ الانتباه إلى أن الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون 85% من إجمالي عدد الدارسين في المدارس

الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.

وأوضح معالي وزير التعليم أن الوزارة في ظل الدعم السخي وغير المحدود وبمتابعة شخصية من سمو ولي العهد -حفظه الله- استطاعت أن تتغلب على عدد من التحديات، والسعي الجاد لمعالجتها، وكل عمل لا يخلو من تحديات نستطيع أن نتجاوزها بالتعاون والتكامل بين الجميع.

وأكد وزير التعليم على أهمية تعاون ومشاركة الأسرة وأولياء الأمور في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم، وتعزيز علاقة المنزل بالمدرسة بعد أن انتقل كثير من مهام المدرسة في التعليم عن بُعد إلى المنزل، مشيداً بجهود المعلمين والمعلمات وتفاعلهم مع طلابهم، مشيراً إلى أن جائحة كورونا فرصة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ لذا مهمٌ أن يتشارك الجميع في مسؤولية تضامنية لتحقيق ذلك التغيير نحو مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، وتحقيق التوجه الإستراتيجي للوزارة في جعل منصة مدرستي منصة تعليمية دائمة وليست مؤقتة.

وكشف وزير التعليم عن عزم الوزارة على إجراء دراسات مسحية للطلاب والطالبات لمعرفة سلوكياتهم في الدخول للمنصة، والتفاعل معها، والاستفادة من خدماتها، إلى جانب التعرف على التحديات التي قد تواجه البعض، وخصوصاً في الأماكن النائية، مؤكداً على أن الوزارة

لن تتخلى عن واجبها في إيصال التعليم لجميع أبناء وبنات المملكة رغم الظروف الاستثنائية للجائحة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية مستأمنون عليها من ولاة الأمر -حفظهم الله-، وسنعمل جاهدين عليها لخدمة الطالب والطالبة.

// انتهى //

23:46ت م

0267