شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً : بيان هام وعاجل صادر عن الديوان الأميري في الكويت حول وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نفى الديوان الأميري في الكويت، مساء الخميس، صحة الأنباء المتداولة عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن "وزير شؤون الديوان الأميري يؤكد أن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على أن الحالة الحصية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مستقرة، ويتلقى العلاج المقرر".

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وأضاف البيان: أن "الديوان الأميري يهيب بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد من مصادرها الرسمية وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على سموه بالشفاء العاجل".

وكان الصحفي الإسرائيلي المعروف بـ"إعلامي الموساد" إيدي كوهين، روج معلومة وفاة أمير الكويت وكتب على "تويتر": "عاجل وفاة أمير الكويت صباح الأحمد في أمريكا قبل قليل عن عمر يناهز 91.. رحمه الله وغفر له وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. خالص العزاء لذوي الفقيد و شعب الكويت الشقيق".

ونقل التلفزيون الرسمي الكويتي خلال الأيام الماضية، خبرًا مفاده أن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وتتحسن.

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/تموز، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي