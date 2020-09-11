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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
شهدت مدينة الزرقاء شرق العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، انفجار ضخم هز أرجاء المدينة غير معروف الأسباب حتى الآن.
وكشف مقطع الفيديو، عن النيران وهي تشتعل من الموقع، فيما قال البعض أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة بقاعدة عسكرية في منطقة الغباوي على أطراف المدينة، مؤكدين على تواجد أمني كثيف في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أغلق الأمن العام الأردني، مداخل ومخارج منطقة الغباوي مسرح الانفجار، فيما حذر من تداول معلومات وإشاعات قديمة حول الواقعة.
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