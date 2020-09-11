شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : شيخ قبيلي من مراد يفند شائعات الحوثي ويتوعد المتحوثين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت جبهات القتال امس الخميس ، معارك عنيفة بين الجيش ورجال القبائل الحوثيون جنوب محافظة مأرب ، تم خلالها تحقيق تقدمات كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيون.

وأكد الشيخ محمد ناصر البحري أحد وجهاء قبيلة بني سيف مراد في مقطع فيديو مصور ، أن أبطال قبيلة مراد خاضوا امس معارك عنيفة بمنطقة الصدارة، تمكنوا خلالها من اغتنام معدات وآليات قتالية فيما لاتزال المعارك متواصلة وقال الشيخ البحري إلى أن الإسناد القبلي من أبناء قبيلة مراد خرجت اليوم للنصر لمواجهة جماعة الحوثي داعيا إلى عدم الاستماع للشائعات والمرجفين الذين يحاولون بكل الوسائل تثبيط الهمم وتحويل مسار المعركة.

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وتوعد بالثأر من العناصر المتحوثة الذين يتعاونوا مع جماعة الحوثي باي شكل من الاشكال، وأن دماء الأبطال لن تذهب هدرا مؤكداً بأن أبناء قبيلة مراد مستمرون في النضال وسيقدمون أرواحهم وأبناءهم دفاعا عن الدين والعرض والكرامة وهم اليوم يتسابقون إلى جبهات القتال لدحر وملاحقة الحوثيون.

وأوضحت مصادر ميدانية أن المواجهات تركزت اليوم في جبل الحمر والسبيل، في الصدارة، استعادت فيها قوات الجيش ومقاتلو القبائل عدداً من المناطق، التي كانت جماعة الحوثي قد سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين، تزامن ذلك ‏مع وصول قوة عسكرية لقيادة المعارك ضد الحوثيين في مديرية رحبة وماهلية جنوبي المحافظة.