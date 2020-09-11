شاهد : شيخ قبيلي من مراد يفند شائعات الحوثي ويتوعد المتحوثين ..فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت جبهات القتال امس الخميس ، معارك عنيفة بين الجيش ورجال القبائل الحوثيون جنوب محافظة مأرب ، تم خلالها تحقيق تقدمات كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيون.
وأكد الشيخ محمد ناصر البحري أحد وجهاء قبيلة بني سيف مراد في مقطع فيديو مصور ، أن أبطال قبيلة مراد خاضوا امس معارك عنيفة بمنطقة الصدارة، تمكنوا خلالها من اغتنام معدات وآليات قتالية فيما لاتزال المعارك متواصلة وقال الشيخ البحري إلى أن الإسناد القبلي من أبناء قبيلة مراد خرجت اليوم للنصر لمواجهة جماعة الحوثي داعيا إلى عدم الاستماع للشائعات والمرجفين الذين يحاولون بكل الوسائل تثبيط الهمم وتحويل مسار المعركة.
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وتوعد بالثأر من العناصر المتحوثة الذين يتعاونوا مع جماعة الحوثي باي شكل من الاشكال، وأن دماء الأبطال لن تذهب هدرا مؤكداً بأن أبناء قبيلة مراد مستمرون في النضال وسيقدمون أرواحهم وأبناءهم دفاعا عن الدين والعرض والكرامة وهم اليوم يتسابقون إلى جبهات القتال لدحر وملاحقة الحوثيون.
وأوضحت مصادر ميدانية أن المواجهات تركزت اليوم في جبل الحمر والسبيل، في الصدارة، استعادت فيها قوات الجيش ومقاتلو القبائل عدداً من المناطق، التي كانت جماعة الحوثي قد سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين، تزامن ذلك مع وصول قوة عسكرية لقيادة المعارك ضد الحوثيين في مديرية رحبة وماهلية جنوبي المحافظة.
بالفيديو :أحد وجهاء مراد يفند شائعات الحوثي ويتوعد المتحوثين— Lamia ALharazi 🕊 (@lamiaharazi) September 10, 2020
ويؤكد الشيخ محمد ناصر البحري أحد وجهاء قبيلة بني سيف مراد أن أبطال قبيلة مراد خاضوا اليوم معارك عنيفة بمنطقة الصدارة، تمكنوا خلالها من اغتنام معدات وآليات قتالية فيما لاتزال المعارك متواصلة #مأرب #اليمن pic.twitter.com/n0Ep1LxkTO
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