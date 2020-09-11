شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : القوات المشتركة تستعد لتحرير مدينة يمنية استراتيجية من الحوثيون وصولا الى ذمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية ، امس الخميس ، أن القوات المشتركة تستعد لتحرير مدينة يمنية استراتيجية، من جماعة الحوثي، وصولا الى محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة حشدت قوة عسكرية ضخمة استعدادا لخوض معركة فاصلة لتحرير مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، وصولا الى مديرية عنس التابعة لمحافظة ذمار.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشارت المصادر الى أن تلك القوات ستلتحم بالمواطنين الذين زجت جماعة الحوثي بالعشرات منهم في السجون ، خلال انتفاضة شعبية خلال الايام الماضية، على خلفية منع جماعة الحوثي لتداول الطبعة النقدية من العملة الجديدة.

وكانت القوات المشتركة، اقتربت من أطراف مديرية دَمت خلال الايام الماضية، وحققت تقدمات ميدانية واسعة في مريس، شمالي محافظة الضالع، في مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر جماعة الحوثي، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المشتركة