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عدن - ياسمين التهامي - الامم المتحدة تصدم السعودية في أول تعليق على أحكام المملكة في قضية مقتل خاشقجي وتدعي الملك سلمان للوفاء بوعده ...ماهو؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الولايات المتحدة، في أول تعليق منها على أحكام القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، سلطات المملكة إلى ضمان محاسبة كل المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حديث لمعهد بروكنز الأمريكي، اليوم الأربعاء: "رأينا التقارير حول القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن القضاء السعودية خلال محاكمة 8 أشخاص بشأن قضية مقتل خاشقجي. كنا نتابع ونراقب عن كثب العمليات القضائية في السعودية عقب أحكام ديسمبر 2019، وسنواصل القيام بذلك". وشدد شينكر على أن الولايات المتحدة تدعو السلطات السعودية إلى "ضمان محاسبة كل المتورطين في هذا القتل، الذي وصفه الملك سلمان بالجريمة البشعة". وتابع: "نواصل العمل مع شركائنا السعوديين لضمان إكمال السلطات تحقيقا شاملا في قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين واتخاذ خطوات هيكلية عملية لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل". وأضاف: "كلنا مرعوبون بقتل خاشقجي، والشعب الأمريكي يتوقع من أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية ستؤكد أولوية التماسك المشترك بهيمنة القانون واحترام حقوق الإنسان". وأعاد شينكر إلى الأذهان أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على 17 سعوديا في فروع مختلفة بأجهزة السلطة بسبب تورطهم في قضية خاشقجي. وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين. وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته. وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الذي يعتبر حليفا للولايات المتحدة، فيما اتهم الادعاء التركي 20 سعوديا في إطار القضية. المصدر: RT

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