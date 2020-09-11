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عدن - ياسمين التهامي - محمد رمضان لم يتمالك نفسه وانفجر باكيا أمام الجمهور بسبب هذا الفيديو (شاهد)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر الفنان المصري، محمد رمضان، باكيا وانهار أمام الحضور في مناسبة خاصة بضحايا الحروق، أقيمت الثلاثاء، وتأثر رمضان من مشاهدة فيلم قصير تم عرضه خلال مؤتمر صحفي كان حاضرا له، ويرصد بعض الحالات التي تتبناها مستشفى "أهل مصر" المخصصة لدعم وعلاج ضحايا الحروق، كما تضمن الفيلم رسائل شكر من بعض الأطفال المصابين بالحروق ممن يتعالجون في المستشفى. وأكد محمد رمضان في كلمته التي أعقبت عرض الفيلم، وهو يحاول أن يحبس دموعه بصعوبة، على أن أي نجاح تم تحقيقه في حياته الفنية والعملية كان بسبب الجمهور، وهو ما يدفعه للقيام بواجبات المشاركة المجتمعية لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك. وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة "أهل مصر" لرعاية ضحايا ومصابي الحروق. وشدد الممثل المصري على أهمية إلقاء الضوء على قضية ضحايا الحروق ودعم مصابيها ليس فقط في صورة دعما ماديا، ولكن أيضا بدعم معنوي ضد التنمر الذي يعانون منه على مدار مراحل حياتهم المختلفة سواء في الدراسة أو العمل. وفي ذلك الصدد، أطلق محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي، خط كمامات يحمل اسمه "MR1" يخصص 5% من ريعه لصالح ضحايا حوادث الحروق بالتعاون مع مؤسسة "أهل مصر".

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