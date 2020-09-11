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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول صورة للأمير وليد بن بدر بعد خروجه من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

نشر الأمير وليد بن بدر صور له بعد خروجه من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19. وكتب بن بدر عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلى الصور ” اللّهمّ لك الحمد والشكر ، اللّهمّ لك الحمد والشكر ، اللّهمّ لك الحمد والشكر”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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