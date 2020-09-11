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عدن - ياسمين التهامي - المهرة_مشروع الحماية ودعم سبيل العيش يعقد اجتماعه الدوري للجان الحماية المجتمعية في المساحة الآمنة للنساء والفتيات

عُقد اليوم الخميس الموافق ١٠ /سبتمبر/٢٠٢٠م في قاعة الماسة الاجتماع الدوري الرابع للجان الحماية المجتمعية التابع للمساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمهرة برئاسة الاخصائين الاجتماعيين أ. مروان الصلوي،أ. عبدالفتاح جسار الشرعبي، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفيذ CSSW-YEMEN.



الاجتماع ناقش الزواج القسري من حيث مفهومه واسبابه و خلفياته مع تعدد بعض اشكاله القائمة على العنف والنوع الأجتماعي وسبل معالجته والفرق بينه وبين زواج القاصرات و المشكلات النفسية الناجمة عن الزواج القسري للفتيات كذلك الاطلاع الشامل على ألاوضاع والمشكلات النفسية الشائعة بين النساء اللواتي تم تزويجهن قسرا لتعزز اللجان المجتمعية اسهامها ودورها في تعزيز الحماية المجتمعية والتوعية للأسر و المرأة في المجتمع.

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