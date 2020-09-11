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عدن - ياسمين التهامي - اوردوغان يلقى حتفه بعد اصابته بوعكة صحية خطيرة والدفاع التركية تؤكد ذالك رسمياً !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزارة الدفاع التركية العميد سيزغين أردوغان «51 عامًا»، الذي تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب. وفارق العميد سيزغين أردوغان الحياة بسبب نوبة قلبية، وأكدت الوزارة في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن تم نقل العميد إلى المستشفى فورًا، لكن مساعي الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياته. وتولى العميد أردوغان في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار باسطنبول، حسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية. وستُنقل جثة الضابط المتوفَّى جوًّا من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة حيث ستقام مراسم دفنه. *صحيفة عاجل الإلكترونية

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