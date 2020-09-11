شكرا لقرائتكم خبر عن تعذيب حتى الموت.. كويتية تحرق خادمة بالملاعق والسكاكين وتعلقها في الحمام وحينما علم زوجها كانت المفاجأة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعذيب حتى الموت.. كويتية تحرق خادمة بالملاعق والسكاكين وتعلقها في الحمام وحينما علم زوجها كانت المفاجأة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت كويتية، على تعذيب عاملة منزلية من الجنسية السيرلانكية، بطريقة وحشية حتى الموت، وفق حساب ”مباشر نيوز“ المحلي. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطنة وزوجها، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام. وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى. يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الكويت، فسبق أن أثارت وفاة عاملات منزليات، تحت التعذيب بالكويت، غضبًا عارمًا، كما تسببت حادثتي وفاة لعاملتين فلبينيتين، بتوتر في العلاقات بين الكويت والفلبين. المصدر: وسائل إعلامية كويتية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعذيب حتى الموت.. كويتية تحرق خادمة بالملاعق والسكاكين وتعلقها في الحمام وحينما علم زوجها كانت المفاجأة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.