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عدن - ياسمين التهامي - محامي ترامب يفجر مفاجأة عن “إيفانكا”.. وكيف أستطاع ترامب إستخدام إبنته لإغراء رجال الأعمال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المزيد من الفضائح التي تحيط بأسرة الرئيس، وخبايا علاقته الخاصة بزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا التي ظهرت كلاعب رئيس طوال وجود ترامب في السلطة. وفي أحدث مقتطفات من كتاب المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، تجاهل دونالد ترامب احتمالية انفصال ميلانيا عنه بسبب خيانته المزعومة، مشيرا إلى أنه لم يكن منزعجا من رد فعل ميلانيا على خيانته المزعومة، وتصرف كما لو أن هذه التقارير مجرد صفقة أخرى. وأشار الكتاب إلى أن ترامب أخبر كوهين بأنه يمكن أن يكرر تجربة الزواج مرة أخرى، وأنه إذا أرادت زوجته ميلانيا الانفصال فلترحل. وكشف الكتاب أيضا تفاصيل مروعة، حيث تفاخر ترامب باستخدام ابنته إيفانكا كمصيدة لإلهاء وإغراء رجال الأعمال حتى إتمام الصفقات الكبرى. وعلى الجانب الآخر، انتقد ترامب مظهر ابنته الأخرى تيفاني، وفي إحدى المرات، أرادت تيفاني أن يتصل ترامب بآنا وينتور لطلب تدريب داخلي في مجلة Vogue. وكتب كوهين أن ترامب قال لابنته الأخرى إيفانكا: ”لا أعتقد أن تيفاني لديها المظهر، فهي لا تملك ما لديكِ يا عزيزتي، لترد إيفانكا عليه : أوافقك الرأي يا أبي“. وأوضح كوهين أن أبناء ترامب الثلاثة دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من زوجته الأولى إيفانا ترامب، وصفوا ابنته الرابعة من زوجته الأخرى، تيفاني ترامب على أنها ”ابنة الزوجة ذو الشعر الأحمر“.

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