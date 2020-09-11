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عدن - ياسمين التهامي - يحدث في مأرب .. هزيمة غير مسبوقة للحوثيين وسط رفع العلم اليمني عالياً في أعلى قمة جبل الرحبة واستعادتها بشكل ٍ كامل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ادت القوات الحكومية اليوم الخميس مساحات جبلية واسعة في معارك عينفة مع مليشيات الحوثي في محافظة مارب شرقي اليمن. ونقلت تقارير صحفية عن مصدر قبلي، إن قوات كبيرة من الجيش اليمني مسنودة بمقاتلين من قبائل مراد وصلت إلى تخوم مديرية "رحبة" التي سبق للحوثيين السيطرة عليها. وأضافت المصادر، أن القوات الحكومية والقبائل تمكنت من استعادت مساحات جبلية واسعة في بلدة "الصدارة" التابعة لمديرية "رحبة"، بعد معارك ضارية وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيا، موكدة، أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت. وكان الجيش اليمني قد اعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 40 من عناصر المليشيات في كمين محكم بجبهة "ماهلية"، بعد ن دفع بتعزيزات ضخمة إلى تخوم البيضاء.

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