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عدن - ياسمين التهامي - هذا هو رجل هادي القوي الذي أرعب الحوثيين وطالب الأخير بطيرانه إليه بشكل ٍ عاجل لحسم المعركة الكبرى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ‏اللواء الركن مفرح بحيبح قائد محور بيحان قائد اللواء (26 ميكا)، مفرح بحيبح، بأول تصريح عقب وصوله مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب لقيادة المعارك بتكليف من الرئيس هادي. وقال بحيبح في فيديو تداوله ناشطون على "تويتر" إن قوات الجيش تطارد فلول الحوثيين مشيراً إلى الحديث عن أي اتفاقيات بيننا وبين الحوثيين لا أساس له فالسلام معهم هو الاستسلام والاستسلام يعني الموت. وأشار إلى أن ما حدث من اختراق لجبهة مراد ليس انتصاراً للحوثي بل نتيجة مكايدات بين بعض أبناء القبيلة مؤكداً أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مراد في الصدارة. ودعا في ختام حديثه المغرر بهم في صفوف الحوثيين إلى الحفاظ على أرواحهم مشيراً إلى توجيهه كل الجنود بعدم المساس بأي فار أو أسير. وكان اللواء بحيبح، وصل عصر اليوم الخميس، على رأس قوة عسكرية كبيرة لقيادة المعارك ضد الحوثيين في مديرية "رحبة" بعد تقدم مسلحي الجماعة في المديرية الواقعة جنوبي مأرب. وسبق للواء بحيبح الذي يعد من كبار قادة الجيش تحقيق انتصارات كبيرة ضد الحوثيين، في كل من شبوة والبيضاء وقانية والسوادية، وقتل أربعة من أبنائه في مواجهتهم. ويعد اللواء بحيبح الذي ينتمي إلى مديرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب أحد أبرز القادة العسكريين من قبيلة “مراد” أكبر قبائل مأرب.

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