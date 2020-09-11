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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المبلغ الذي دفعه الإعلامي “صالح الراشد” لإستضافة الفاشينيستا “دانة الطويرش”.. لن تصدق كم يبلغ ؟
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