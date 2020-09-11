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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المبلغ الذي دفعه الإعلامي “صالح الراشد” لإستضافة الفاشينيستا “دانة الطويرش”.. لن تصدق كم يبلغ ؟

كشف الإعلامي ومقدم البرامج صالح الراشد، عن المبلغ الذي قدمه إلى الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، لاستضافتها في برنامجه، مؤكدًا أنه 50 ألف دينار كويتي. ونشر “الراشد” صورة تجمعه بـ”دانة” على حسابه في انستغرام، وكتب عليها: “دانة الطويرش، أنا جهزت لك الـ 50 الف دينار كويتي يعني تقريبًا 160 ألف دولار ومعاهم هدايا بعد من البرنامج، جاهزة حق اللقاء الجديد من سندريلا 2”. وكانت “دانة الطويرش”، قالت مؤخرًا: “لو تموتون ما رح أطلع، أقل من 50 ألف أطلع في برنامج عشان أتكلم ما رح أطلع، تدرون ليش؟ ما رح اعطيكم الخبر اللي تبونه”، وذلك بعد إخلاء سبيلها بعد التحقيق معها على خلفية توجيه تهمة غسل الأموال إليها.

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