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عدن - ياسمين التهامي - أول بيان للجيش الكويتي بعد إعلان إسرائيلي يزعم "وفاة" أمير الكويت.. وتعليق غريب من حساب صهيوني!

قالت وكالة الأنباء الكوينية قبل قليل: "نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيها" ولم يوضح بيان الجيش الكويتي طبيعة الشائعة المقصودة، وكانت قد انتشرت خلال الساعة الأخيرة شائعة عن وفاة صاحب السمو أمير البلاد، ونقل أغلبها عن تغريدة ينعي فيها إسرائيلي وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، زعم وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، في أمريكا التي يتواجد فيها للعلاج منذ شهر تقريباً. وكتب الإسرائيلي كوهين في تغريدة رصدتها “وطن”، ما نصه :” وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ “. وكالثعلب الماكر ترحم رجل المخابرات الاسرائيلية على أمير الكويت قائلاً في تغريدته :” رحمه الله وغفر له وإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”، مضيفاً :” خالص العزاء لذوي الفقيد وشعب الكويت الذي اسماه (الشقيق). شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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