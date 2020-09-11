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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. موظف يقوم بتصرف غير أخلاقي مع زميلته في مقر عملهما وإستياء واسع على مواقع التواصل الإجتماعي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم (الأربعاء)، مقطع فيديو لعامل يتطاول على زميلته في مقر عملهما. وأظهر الفيديو لحظة اقتراب الموظف باتجاه الموظفة وقيامه بالتلفظ ومحاولة الاعتداء عليها باليد. وقد تسبب الفيديو في استياء عدد كبير من المغردين، مطالبين بمحاسبة الموظف، فيما لم يصدر أي بيان رسمي يوضح الواقعة حتى الآن.

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