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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 11-09-2020? - آخر تحديث الجمعة 11-9-2020? شاهد لحظة إستسلام كتيبة كاملة من جماعة الحوثي في محافظة الجوف (صور + فيديو) مشاهد وصور للحظة استسلام مجاميع من مليشيات الحوثي (قيل انهم كتيبة باكملها) في جبهة الصبايغ شرق محافظة الجوف أمس الاحد.. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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