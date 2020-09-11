شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة غير متوقعة في مسلسل " أرطغرل " لم ينتبه لها أحد من المشاهدين ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحتوي على لقطات تكشف عن 6 أخطاء تم رصدها في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" .

وحاز مسلسل ارطغرل التاريخي الذي وصل الى الجزء الخامس على نسبة مشاهدات عالية تجاوزت جميع الارقام التي توقعتها اسرة المسلسل .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• فتاة عراقية فاتنة الجمال تشارك في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. ظهرت كأنها حورية من الجنة والفنان عاصي الحلاني لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو"

• فضيحة غير متوقعة في مسلسل " أرطغرل " لم ينتبه لها أحد من المشاهدين ..شاهد الفيديو

• تسريب فيديو صادم لنجم طيور الجنة "الوليد مقدام" وهو مع خطيبته .. لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد

• هل تذكرون نجمة مسلسل "نور ومهند" .. شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها اليوم ..ظهرت بصور عارية وكشفت عن مناطقها الحساسة

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• عاجل : المخابرات الاسرائيلية تعلن قبل قليل وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتكشف عن مفاجأت طارئة

• موظف أجنبي يتجاوز الخطوط الحمراء مع موظفة سعودية .. مافعله داخل مقر الشركة كشفته كاميرات المراقبة واثار غضب الشارع السعودي ..شاهد

Advertisements

• لن تصدقو كيف أصبح شكل الفنان تامر حسني بعد عمليات التجميل .. تغير شكله وظهر بين أحضان الفنانة حلا شيحة بصور صادمة وفاضحة ..شاهد

• متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور).

• مشهورة سعودية مع صديقتها في وضعيات مخلة برفقة شباب بأحد الاستراحات .. ملابس مثيرة للغرائز وفضيحة لم يتوقعها السعوديون ..والمفاجأة من هي الفتاة ..شاهد الفيديو

• لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف ويرتكب فضيحة مدوية ..والنهاية لم تكن بالحسبان .. شاهد

• بعد رفضها الزواج من أمير سعودي .. الإعلامية رضوى الشربيني تنشر صور فاضحة بملابس خليعة كاشفة عن فخذيها وصدرها...شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------



ومسلسل قيامة أرطغرل (بالتركية: Diriliş: Ertuğrul)‏، هو مسلسل تاريخي تركي من كتابة وإنتاج محمد بوزداغ ، وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي.

وعدد حلقات كل جزء 150 حلقة (النسخة التركية) ، و500 حلقة (النسخة المدبلجة)

وتبلغ مدة كل حلقة من حلقات المسلسل 110-125 دقيقة بالنسخة التركية ، و40-50 دقيقة بالنسخة المدبلجة.

ومنتج المسلسل هو تيكدين فيلم.