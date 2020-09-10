حقوق الإنسان تدين جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في قرية الزوب بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة حقوق الإنسان، اعتداءات وجرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في قرية الزوب بمحافظة البيضاء والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة وجرح 6 آخرين بينهم ثلاث نساء.



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وذكر بيان للوزارة وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المليشيات مستمرة في اعتداءاتها على قرية الزوب وتستخدم المدنيين فيها كدروع بشرية وحماية.. مشيراً إلى أنه نتج عن ذلك انتهاكات جسيمة شملت اعتقال واختطاف 35 مدنيا من أبناء القبيلة وتدمير منزلين بشكل كامل، و15 منزل بشكل جزئي جراء الاستهدافات المباشرة بالأسلحة الثقيلة إلى جانب اقتحام ونهب عدد من المنازل والتمركز فيها وتحويل مدرسة الى ثكنة عسكرية.

وأكد البيان أن هذه الجرائم تصنف كجرائم ضد الانسانية بحسب ما نص عليه القانون الدولي الانساني والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتمثل تصعيدا خطيراً وانتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وتعديا صارخا لحقوق الانسان وحرياته بل وتعدت إلى حقه في الحياة من خلال إزهاق أرواح العديد وإصابتهم ناهيك عن انتهاك حريتهم وكرامتهم من خلال الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للعديد من الاشخاص وتعذيبهم والتعامل معهم بقسوة ومصادرة حرياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأشارت الى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يعفى مرتكبيها من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا أو أسرهم وكذا فيما يخص الممتلكات الخاصة والعامة .. مطالبة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ادانة هذه الجرائم البشعة والتدخل العاجل لوضع حد لها وتقديم مرتكبيها للعدالة.