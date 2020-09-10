شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحبط هجوما لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء في صعده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحبط الجيش الوطني مسنودا بمدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، محاولة هجوم واسعة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

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وقال اركان حرب لواء (حرب 1) العقيد احمد الدباني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قوات الجيش الوطني أحبطت هجوم واسع لميليشيا الحوثي الارهابية استهدفت مناطق “وادي عار وتبات الخضاض ووادي الاشر” بمديرية الصفراء بصعدة، اسفرت عن مصرع ما لا يقل عن ١٢ وجرح اخرون.

فيما استهدفت مدفعية التحالف تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز المديرية وتدمير اطقم وعربات واسلحة متوسطة كانت متجهه نحو نقاط الاشتباك.