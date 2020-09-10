أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

مدفعية القوات الجنوبية تدك تعزيزات حوثية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/500373/ جرحى بحريق منزل في إب نتيجة تسرب مادة الغاز من إسطوانة تالفة https://www.elyamnelaraby.com/500386/ صنعاء.. قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات بقصف مدفعي وجوي في جبهة صلب https://www.elyamnelaraby.com/500393/ مليشيا الحوثي تجبر جامعات أهلية على منح أسر قتلاها مقاعد مجانية https://www.elyamnelaraby.com/500398/ الهلال الأحمر الإماراتي يسيّر عيادة طبية إلى قرية المحب بمحافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/500402/ قوات الجيش تواصل التقدم في جبهات الجوف لليوم الرابع على التوالي https://www.elyamnelaraby.com/500408 Advertisements احتجاجات في السجن المركزي بإب رفضا لقرارات حوثية واعتداءات تطالهم https://www.elyamnelaraby.com/500417/ صنعاء.. مظاهرة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري https://www.elyamnelaraby.com/500421/ مليشيا الحوثي تختطف أكاديمياً بجامعة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/500429/ ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف أطفالا وتزج بهم في جبهات القتال https://www.elyamnelaraby.com/500430/ مصرع أكثر من 40 حوثيًا بنيران أبطال الجيش والمقاومة في جبهة ماهلية https://www.elyamnelaraby.com/500446/ تنفيذي وادي حضرموت يناقش تقارير عدد من المرافق الخدمية https://www.elyamnelaraby.com/500447/ الميليشيات تسحب مقاتليها من الجبهات وتدفع بهم إلى مأرب https://www.elyamnelaraby.com/500477/

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