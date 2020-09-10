شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث العسكري للحوثيين : القوة الصاروخية تستهدف الرياض بصاروخ بالستي و التحالف يعلن اعتراضه .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي ، اليوم الخميس ، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه السعودية ، فيما قال الحوثيون إنهم قصفوا أهدافا عسكرية في الرياض بصاروخ بالستي و4 طائرات.

وقال العقيد "تركي المالكي" المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي إن "قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه المملكة".

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وأضاف المالكي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرتين كانتا تستهدفان "الأعيان المدنية بمدينة بمدينة نجران".

اما رواية الحوثيين فجاءت على لسان المتحدث باسم جماعة الحوثي يحي سريع في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر حيث قال إن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفاً مهما في الرياض بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد 3 المسيرة".