شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري رفيع يصل على رأس قوة عسكرية كبيرة لقيادة المعارك جنوب مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، الخميس 10 سبتمبر/أيلول، بوصول قائد عسكري رفيع على رأس قوة كبيرة لقيادة المعارك في جبهات جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن)، والتي تشهد معارك شرسة وهجوم حوثي كثيف.

وقالت المصادر لـ”الخليج 365“، ان ‏اللواء الركن مفرح بحيبح قائد محور بيحان قائد اللواء (26 ميكا)، وصل، عصر اليوم، على رأس قوة عسكرية كبيرة لقيادة المعارك ضد الحوثيين في مديرية "رحبة" جنوبي مأرب.

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وفيما تشهد مديريني ”رحبة“ و ”ماهلية“، معارك شرسة وهجوم حوثي مكثف وسط صمود اسطوري ومقاومة شرسة لقوات الجيش ورجال القبائل، أكدت المصادر انه ”لا صحة لدخول الحوثيين أي منطقة في مديرية الجوبة، وان المعارك لا تزال في مناطق تتبع مديرية رحبة“.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني ان قوات الجيش سيطرت على مواقع حاكمة في جبهات "المخدرة"، و"صرواح"، و"الماهلية"، وأحبطت محاولة جماعة الحوثي للتسلل، وحاصرت مجاميعها وقضت عليها، وقطعت طرق إمداداتها.

ومنذ أشهر، تحشد جماعة الحوثي مسلحيها وتشن هجمات على امتداد خارطة المواجهات (من صحراء محافظة الجوف "خب والشعف" وحتى مديرية مجزر شمال مارب، إضافة الى جبال صلب بمديرية نهم وصرواح "غرب"، وصولا الى أطراف محافظة البيضاء "جنوب")، محاولة إحداث اختراق والتقدم نحو المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ومع انقضاء عدة أشهر على هذا الهجوم والذي لا يزال متواصلاً حتى اليوم فقد مُنيت جماعة الحوثي بأكبر الخسائر في صفوفها وبين قادة الصف الأول لجناحها العسكري، وفق تأكيدات مصادر عسكرية يمنية، وإفادات وسائل إعلام جماعة الحوثي التي تشيّع يومياً العشرات من مقاتليها، واضطرت إلى فتح مقابر جديدة في عدد من المحافظات بعد أن امتلأت المقابر بجثث القتلى في الجبهات.