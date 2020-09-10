شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية تصدر توضيحاً بشأن فتح المطارات بعد اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية ، حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بشأن صدور قرار من الحكومة ، بفتح جميع المنافذ البرية للدول المجاورة وفتح المطارات الدولية لاستقبال الوافدين والسياح بعد إجازة العيد الوطني للمملكة الـ90 والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر- أيلول من كل عام.

وردت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" على استفسارات بعض المواطنين والمستفيدين، مبينة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

Advertisements

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ونوهت الجوازات، رداً على أحد المواطنين، بأنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، وأن التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر.

وقالت الجوازات: "تجنباً للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية".

ورهن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أمس، إعادة استئناف رحلات الطيران الدولي المتوقفة بالمملكة بمدى انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، 15 مارس/ آذار 2020، بدء تنفيذ قرار تعليق جميع الرحلات الدولية مؤقتاً؛ وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعلقت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، في 22 يوليو، على موعد استئناف الرحلات الدولية، مؤكدة حينها عدم وجود تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية، والتمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقاماتهم سارية الصلاحية.