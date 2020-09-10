شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبلغ الرجل سن اليأس؟ وماعلاقته بهرمون الذكورة ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متى يبلغ الرجل سن اليأس؟ وماعلاقته بهرمون الذكورة ؟

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جديد اب برس

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المرأة سن اليأس بعد تخطي الأربعين وبسبب التغييّرات الجسدية والهورمونية التي تعاني منها. ولكن ما هو سن اليأس عند الرجال؟ عندما يصل الرجل لعمر الخمسين تبدو عليه ظواهر الشيخوخة ويبدأ بسن اليأس أو ما يسمىّ بجهلة الخمسين، وذلك بسبب نقص في الهرمونات الذكورية وضعف القدرات الجنسية . تقل عمليّة الإفراز المكثّف ومن الطبيعي أن يقل هرمون التستوسترون، وتنخفض فاعليته في الجسم. في حالة نقص هذا الهورمون الذكوري يشعر الرجل بالضعف في القدرات الجنسية مما يسبب له مشاكل عصبية ونفسية، وهذا هو سن اليأس عند الرجل. فما هي أعراض سن اليأس؟ فهي تشبه أعراض سن اليأس عند المرأة، وهي التالية: .إرهاق .توتر واضطراب .قلّة نوم وتعرق . قلّة في التركيز والذاكرة .انخفاض القدرات الجنسية وضعف قدرات الانتصاب والقذف، ونقص في كمية السائل المنوي. جميع هذه العوارض تحرج الرجال أمام زوجاتهم... كيف يتم علاج سن اليأس؟ يتم علاج سن اليأس بتعويض الجسم هرمونات بديلة متوفرة بأشكال عدة من حبوب ولصقات، لكنها ليست بالفاعلية نفسها، فالحبوب سهلة الاستخدام لكن لها سلبيات كبيرة لأنها لا تؤمن كمية هرمون ذكوري مناسبة للجسم، في حين أن الحقن هي الأكثر فاعلية. أن الهرمون البديل يعطي للرجل شعوراً بالراحة الجسدية والنفسية، و ارتفاع في مستوى الرغبة الجنسية وأداء أفضل.