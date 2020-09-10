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عدن - ياسمين التهامي - بتمويل من صندوق الأمم المتحدة توزيع 33 ماكينة خياطة مع ملحقاتها للمتدربات ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي بالغيضة

المهرة_لميس الأصبحي

بتمويل من صندوق الامم المتحده وتنفيذ (CSSW-YEME) تم

اليوم الخميس في قاعة الزعفران توزيع عدد ٣٣ ماكينة خياطة مع ملحقاتها ضمن منح مشاريع التمكين الاقتصادي في مجال الخياطه للمستفيدات من برنامج المساحه الآمنه للنساء والفتيات بمديرية الغيضه بعد فترة تدريب استمرت شهر، بحضور المهندس سالم العبودي وكيل محافظه المهره الشؤون الفنيه،الاستاذ فائز علي سهيل مدير عام الشؤون الاجتماعيه والعمل،والاستاذ عبد الله نويجع عرفان رئيس فرع CSSW بالمهرة والاستاذ شفيق الشميري المدير التنفيذي،الاستاذ سيف عبد السلام فرحان مدير مشروع الحمايه و دعم سبل العيش في المساحه الامنه بالغيضة.

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جديد اب برس

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هدف المشروع الممول من صندوق الامم المتحدة الى توزيع للمتدربات نحو 33 ماكينة خياطة مع ملحقاتها من اقمشة وادوات ومعدات كافية و لازمة لإطلاق بدء عمل المستفيدات على الواقع.





من جهته اشار وكيل المهرة المهندس سالم العبودي الى اهميه دعم ومساندة المرأة من خلال تنفيذ هذه البرامج والمشاريع الهادفه الى تمكين الاسر المحتاجة اقتصاديا للحصول على فرصه عمل وتنميه قدراتهن و اكسابهن مهن مدرة للدخل، مؤكدا دعم السلطه المحليه لمثل هذه المشاريع التي تسهم

في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدات من الاسر النازحة والفقيرة والحد من الفقر.

بدوره أشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرةأ. فائز سهيل بالجهود التي يبذلها صندوق الامم المتحده للسكان في تدريب وتاهيل النساء والفتيات بالمهره مقدم شكره للجهات الداعمة في جوانب التدريب والتأهيل و الدعم متمنيا منهم المزيد من البرامج في بقية المديريات، داعيا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الى التنسيق عبر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لتسهيل مهام عملهم.





من جانبهن عبرن المستفيدات عن خالص امتنانهن و شكرهن للجهات المموله والداعمه لهذا المشروع داعيات إلى تبني مثل هذه المشاريع الانسانية والتي تحد من معاناة الاسر الفقيرة والمحتاجة.



حضر التوزيع أ. لطيفة سعيد الزريقي مديرة مركز الأسر المنتجة،أ. مريم خميس مديرة مركز الابداع للتدريب والتأهيل و المدربات دورات الخياطة بالمشروع.