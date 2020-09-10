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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اللحظات الاولي من سحب المغدور به "الاغبري" الى داخل المحل قبل تنفيذ الجريمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رارا للمشاهد المؤلمة التي تعرضها كاميرات مراقبة المحل والمكان الذي تعرض فيه الشاب الأغبري للتعذيب حتى الموت ، أظهرت مشاهد أخرى جزء من الجريمة التي هزت اليمن بأكملها. وتظهر المشاهد لحظة إدخال المجني عليه إلى المحل سحبا وهو عاجز عن الحركة ولحظة إدخاله غرفة التعذيب والموت بعد تعذيبه في المكان الآخر. ووفقا للمصادر فإن الجناة هم : 1_المجرم عبد الله حسين ناصرالسباعي 2_المجرم جميل دايل شوعي محمد الجربه 3_المجرم محمد عبد الواحد محمد الحميدي 4_المجرم وليد سعيدالزغير سعيد العامري 5_المجرم منيف قايد عبدالله المغلس

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