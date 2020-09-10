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عدن - ياسمين التهامي - حلا الترك تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجديدة.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها.. صور

فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجمهور بإطلالتها التي ظهرت فيها بلوك جديد ومختلف عما هو متعارف عنها، حيث غيّرت الإطلالة من ملامح وجهها بشكل كبير. ونشرت حلا الترك الصورة عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث أطلت بشعر ذهبي وخصلات متدرجة لتصبح شقراء ومختلفة كثيرا عن ملامحها السابقة. وحظيت الصورة بردود فعل واسعة بين الجمهور، ما بين من أبدى استغرابه من شكلها الجديد وما بين متغزل بها، فالفريق الأول أكد أنه لو تم نشر الصورة في مكان آخر فلن يستطيعوا التعرف عليها، أما الفريق الثاني فتغزلوا بجمالها، وقالوا بأنها “كل ما بتكبر بتحلى”. يذكر أن حلا قد تخرجت مؤخرًا من المرحلة الثانوية، حيث احتفلت بهذه المناسبة، لكنها في نفس الوقت لم ترد على رسالة تهنئة والدتها منى السابر التي وجهتها لها عقب تخرجها، ووفق المتابعين فإنه ومن الواضح أن الحياة تغيرت بالنسبة لها بعد هذه الخطوة، فامتنعت عن أي تصريحات صحفية عن سبب غياب والدها ووالدتها عن حفل تخرجها الذي اقتصر على حضور جدتها وجدها وإخوانها، وقالت في تصريحات: “أمتنع عن الرّد ومو لازم أدخل بأشياء خصوصية زيادة، لأنه الخصوصية صارّت بكل مكان”. وأغلقت حلا الترك خاصية التعليقات على الصور والفيديوهات التي نشرتها لحفل تخرجها، وأعربت عن فرحها الكبير بهذا التغيير في حياتها. وصرحت أنه هنالك أمورا أكثر أهمية في حياتها فالتركيز في الفترة القادمة سيكون على الجامعة والدراسة، مشيرة إلى أنها قد تذهب لهذه الغاية إلى مدينة دبي الإماراتية. وقد تقرر فيما بعد إن استطاعت الانتقال إلى لندن أو كندا من أجل الالتحاق بإحدى الجامعات الكبرى في حال رأت أنه يمكنها تحمل الاستقلالية. وكشفت الفنانة الشابة، أنها تنوي دراسة تخصص يشبه مجالها الفني، وأن تستفيد من دراستها بهذا الشأن مثل تصميم الأزياء أو المكياج أو دراسة السوشال ميديا. وكان والد حلا الترك، المنتج محمد الترك، قد وجه لها رسالة مؤثرة بمناسبة تخرجها، قائلا: “كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”. أما والدتها منى السابر وجهت لها رسالة مؤثرة، قالت فيها: “مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك ووتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم… أنا هي أمك… نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخوره بك فخوره بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب ابارك لكي نجاحك وجميع انجازاتك واتمنى من الله ان يحفظك من كل مكروه أنتي وإخوتك”.

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