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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف ردت مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ على شخص قال لها ‘‘يا صليبية’’ بعد انتقادها لـ أردوغان؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مذيعة الجزيرة غادة عويس عن استغرابها الشديد من الهجوم عليها بسبب انتقادها لبعض الأمور في عدة دول. وقالت في تغريدة عبر تويتر: مفارقة طريفة أن أقرأ في اللحظة نفسها تعليقين اثنين، واحد يقول إنه كان يتابعني لكنه غضب مني لاني "إخونجية منحازة لاردوغان" وآخر كتب موبّخاً: "كنتُ احترمك الى ان انحزتِ ضد اردوغان يا صليبية". وأضافت ساخرة: طلعت إخوانية صليبية مع اردوغان وضد اردوغان.

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